Leichtathletik-EM: DLV zieht durchwachsene Bilanz

„Wir haben eine gute Basis, aber müssen feststellen, dass wir in manchen Bereichen nicht performt haben“, sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Rom. Im Vergleich zu anderen Europameisterschaften bewege man sich bei der Medaillenausbeute „im unteren Bereich“.