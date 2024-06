Speerwurf-Drama: Weber wird EM-Gold vor der Nase weggeschnappt

von SPORT1 12.06.2024 • 21:46 Uhr Bis zum letzten Versuch liegt Julian Weber auf Goldkurs. Doch dann wird der Mainzer Speerwerfer noch abgefangen.

Der deutsche Speerwerfer Julian Weber hat seinen EM-Titel in einem spannenden Wettkampf verloren, aber eine weitere deutsche Medaille in Rom gewonnen. Der Mainzer erzielte am Mittwoch gleich in seinem ersten Versuch 85,94 m und holte damit Silber. Der Titel am letzten Wettkampftag im Stadio Olimpico ging an den tschechischen Olympia-Zweiten Jakub Vadlejch, der Weber im letzten Versuch mit 88,65 m noch abfing. Bronze holte Oliver Helander (Finnland/85,75).

„Für mich ist es natürlich bitter, dass er im letzten Versuch noch weiter wirft. Aber ich gönne es Jakub“, zeigte sich Weber bei ZDF in Richtung seines Konkurrenten fair: „Er ist auch schon ein bisschen älter, hat viele Medaillen gewonnen, das ist jetzt sein erstes Gold. Das sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Klar, ich hätte den Titel gerne verteidigt. Aber ich bin mega zufrieden mit Silber, weil ich bewiesen habe, was ich kann.“

Trotz der missglückten Titelverteidigung untermauerte der Sportsoldat nämlich seine Ambitionen für die Olympischen Sommerspiele in Paris. An der Seine möchte Weber unbedingt eine Medaille gewinnen, nachdem ihm vor drei Jahren in Tokio als Vierter lediglich 14 Zentimeter gefehlt hatten.

Dehning landet nur auf Rang zwölf

Senkrechtstarter Max Dehning (Leverkusen), der im vergangenen Februar sensationell als erst sechster Deutscher in den Kreis der 90-Meter-Werfer vorgedrungen war, schaffte es in seinem ersten großen Finale nur auf den zwölften und letzten Rang (76,16).

Weber war in starker Form nach Italien gereist. Bei seinem Saisoneinstieg hatte sich der 29-Jährige in Dessau in 88,37 m an die Spitze der europäischen Bestenliste gesetzt. Bereits zuvor hatte er sich im sport.de-Interview in der „besten Form“ seines Lebens gewähnt: „Ich bin so stark und fit wie noch nie.“

