Leichtathletik-EM: Erste deutsche EM-Medaille fix!

Yemisi Ogunleye kommt bei der EM nicht gut in den Wettkampf. Dennoch darf sie am Ende über Bronze jubeln.

Yemisi Ogunleye kommt bei der EM nicht gut in den Wettkampf. Dennoch darf sie am Ende über Bronze jubeln.

An diese Form knüpfte die gläubige Wurfspezialistin in der heiligen Stadt Rom zwar nicht an, dennoch reichte es für Edelmetall - auch, weil Ogunleye cool blieb. Im Stadio Olimpico fand die 25-Jährige zunächst überhaupt nicht in den Wettkampf, rettete sich mit 17,87 im dritten Versuch gerade so in den Endkampf. Dort konnte sie sich im fünften Durchgang entscheidend steigern.