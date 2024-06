Leichtathletik-EM: Kurioses Interview nach Kaul-Drama

Trotz Aufholjagd verpasst Zehnkämpfer Niklas Kaul bei der EM in Rom knapp eine Medaille - und gibt danach ein leicht kurioses ARD-Interview.

Zehnkämpfer Niklas Kaul hat seinen Europameistertitel verloren. Nach einem Wettkampf mit Höhen und Tiefen landete der Mainzer bei der Leichtathletik-EM in Rom mit 8547 Punkten auf dem undankbaren vierten Platz, nach einer Aufholjagd am zweiten Tag fehlten am Ende 59 Zähler zu einer Medaille.