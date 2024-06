Leichtathletik: Französischer Sprinter Lemaitre hört auf

„Es ist einfach so, dass ich in diesem Jahr alles getan habe, um an den Spielen in Paris teilzunehmen, nur dass es mir leider nicht gelungen ist“, sagte der 34-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Zuletzt sei noch eine weitere Wadenverletzung aufgetreten, „die alle meine Chancen auf eine Qualifikation zunichte machte“.