Leichtathletik: Neue Meisterschaft, 10 Millionen Preisgeld

Im Kampf um mehr Aufmerksamkeit setzt der Leichtathletik-Weltverband World Athletics auf eine "neue globale Meisterschaft" und schüttet seinen Athleten dabei mit zehn Millionen US-Dollar ein Rekord-Preisgeld aus. Die "World Athletics Ultimate Championship" sollen erstmals vom 11. bis 13. September 2026 in Budapest ausgetragen werden und zum "ultimativen Saisonfinale" werden, das "Millionen von Fernsehzuschauern in aller Welt in seinen Bann" zieht.