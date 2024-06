Leichtathletik: Sorgenkinder unter enormen Olympia-Druck

„Nach den deutschen Meisterschaften fällt der Vorhang“, sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner mit Blick auf die Titelkämpfe am Wochenende in Braunschweig: „Es ist ganz wichtig, dort Flagge zu zeigen und sich zu präsentieren.“

Was hat Vetter drauf?

Denn: Einige Promis haben bisher in diesem Jahr geschwächelt oder konnten sich noch gar nicht präsentieren. Beispiel Speer-Rekordler Vetter. Der Ex-Weltmeister, der Olympia-Gold in Tokio als Topfavorit vor drei Jahren auf dramatische Weise verpasste, ist Stand jetzt in Paris nicht dabei. Immer wieder hatte der 31-Jährige zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen, in Braunschweig will Vetter nun endlich in die Saison einsteigen.