Leichtathletik-EM 2024: Lückenkemper bereit für erneute Gold-Mission!

von SID 06.06.2024 • 10:42 Uhr Deutschlands Sprint-Ass hofft bei der EM in Rom wieder auf einen Goldcoup, doch die Konkurrenz ist stark.

Gina Lückenkemper lacht, Gina Lückenkemper macht Späßchen, Gina Lückenkemper kann den ersten Startschuss bei der Leichtathletik-EM in Rom kaum erwarten. Bestens gelaunt bereitet sich Deutschlands schnellste Sprinterin bei Sonnenschein und rund 30 Grad auf ihren großen Auftritt vor - hält Rom auf den Weg zu den Olympischen Spielen wieder Gold für sie bereit?

Die Europameisterschaften "nehme ich definitiv nicht auf die leichte Schulter. Ich habe da einen Titel zu verteidigen", sagt Lückenkemper in einer ZDF-Doku: "Wer hätte gedacht, dass ich sowas mal sagen kann. Ich habe mich jetzt die Tage noch mal so sehr darüber gefreut."

Lückenkemper: „Das hatte ich noch nie“

Und natürlich kommen wieder die Bilder von München in Erinnerung, als sie sich in einem packenden Thriller mit Zielsturz bei der Heim-EM Gold über 100 m schnappte. Mit 10,99 Sekunden, in einer Tausendstel-Entscheidung.

In diesem Jahr ist Lückenkemper noch nicht unter der 11-Sekunden-Marke geblieben, aber die 27-Jährige ist topfit, konnte erneut ohne Verletzungen ihr Training in den USA an der Seite des Leichtathletik-Superstars Noah Lyles durchziehen. Mit ihren 11,06 Sekunden lauert Lückenkemper auf Platz sieben der Meldeliste, als Favoritinnen gehen die starken Britinnen Dina Asher-Smith und Daryll Neita (beide 10,98 Sekunden) ins Rennen. Aber Lückenkemper darf man nie abschreiben, dass hat sie vor zwei Jahren in München gezeigt.

