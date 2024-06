Lückenkemper sprintet souverän ins EM-Finale

Gina Lückenkemper greift bei der Leichtathletik-EM in Rom erneut nach Europas Sprint-Krone. Die 27-Jährige vom SCC Berlin zog im Olympiastadion als Zweite ihres Halbfinals in den Endlauf über 100 m am Sonntagabend (22.53 Uhr) ein und kämpft damit zwei Jahre nach ihrem Triumph von München wieder um Gold.

Lückenkemper startete zwar schwach, stellte aber dennoch in 11,06 Sekunden ihre Saisonbestleistung ein. Schneller war Hallen-Vizeweltmeisterin Ewa Swoboda (Polen) in 11,02. Schnellste in den Halbfinals war die Britin Dina Asher-Smith, die 2018 vor Lückenkemper den Titel gewonnen hatte, in 10,96 Sekunden. Im dritten Lauf waren auch Patrizia van der Weken (Luxemburg/11,00) und Zaynab Dosso aus Italien (11,01) schneller als Lückenkemper.