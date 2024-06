Männerstaffel bei EM ohne Final-Qualifikant Ganter

von SID 09.06.2024 • 16:15 Uhr Robin Ganter musste bereits auf das EM-Finale über 100 m verzichten. Auch für die Staffel steht der Mannheimer nicht zur Verfügung.

Deutschlands Sprinter müssen im Kampf um eine Staffelmedaille über 4x100 m ohne Robin Ganter auskommen. Der Mannheimer, der sich am Samstag neben dem früheren deutschen Meister Owen Ansah für das EM-Finale in der Königsdisziplin qualifiziert hatte, wird wegen seiner muskulären Probleme aus Sicherheitsgründen nicht an den Start gehen.

DLV-Staffel geht kein Risiko ein

"Wir gehen überhaupt kein Risiko für die Staffel bei Olympia in Paris und hier ein - in dem sicheren Wissen, dass wir noch genügend gute Leute haben", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Die Staffel-Vorläufe finden am Dienstag (12.00), das Finale am Mittwoch (22.50) statt. Vor zwei Jahren in München hatte das DLV-Quartett im Finale den Stab verloren und war ausgeschieden.