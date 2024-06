Mehrkampf: Schäfer und Steinforth führen in Ratingen

Die frühere Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer liegt beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen nach einem guten ersten Tag in Führung. Die 32-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt kam am Niederrhein in den ersten vier Disziplinen des Siebenkampfs auf 3736 Punkte und setzte sich knapp vor U20-Europameisterin Sandrina Sprengel (Steinlach-Zollern) an die Spitze.