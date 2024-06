Früherer Weltrekordler verpasst Olympia

Der London-Olympiasieger scheitert bei der finalen Möglichkeit zur Qualifikation für die Spiele in Paris.

Der London-Olympiasieger scheitert bei der finalen Möglichkeit zur Qualifikation für die Spiele in Paris.

Der frühere Stabhochsprung-Weltrekordhalter Renaud Lavillenie (Frankreich) hat die letzte Chance zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasst. Der London-Olympiasieger kam am Sonntag bei den französischen Meisterschaften in Angers nicht über 5,60 Meter hinaus.