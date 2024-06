Sha'Carri Richardson verpasst Olympia-Ticket über 200 m

Noah Lyles setzte sich souverän durch. Ein Ex-Weltmeister wird in Paris nicht dabei sein.

US-Sprintstar Sha'Carri Richardson hat überraschend das Olympia-Ticket über 200 m verpasst. Die 24-Jährige, amtierende Weltmeisterin über 100 m und WM-Dritte des Vorjahrs über die doppelte Distanz, belegte bei den US-Trials in Eugene/Oregon über die halbe Stadionrunde nur den vierten Platz. Der Titel ging an Gabby Thomas in 21,81 Sekunden, Richardson war nach schwachem Start chancenlos (22,16).