Stab: Knäsche Elfte bei Moser-Triumph

Anjuli Knäsche verfehlt eine Top-Platzierung bei der EM in Rom deutlich. Die finnische Titelverteidigerin Wilma Murto scheitert überraschend früh.

Stabhochspringerin Anjuli Knäsche (Stuttgart) hat bei der EM in Rom erwartungsgemäß nicht in den Kampf um Gold, Silber und Bronze eingreifen können. Die 30-Jährige übersprang im Finale am Montag lediglich 4,43 m und wurde damit Vorletzte.