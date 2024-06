Leichtathletik-EM: Deutscher Youngster mit Sensationswurf

Hammerwerfer Merlin Hummel schrammt bei der Leichtathletik-EM trotz eines Rekordes nur knapp an einer Medaille vorbei.

Deutschlands Hammerwerfer Merlin Hummel hat in Rom eine europäische U23-Bestleistung aufgestellt, die erste deutsche EM-Medaille in dieser Disziplin seit 18 Jahren aber knapp verpasst. Der Wurfspezialist steigerte seine persönliche Bestleistung im Stadio Olimpico am Sonntag um mehr als einen Meter auf 79,25 m und wurde damit Vierter - für Edelmetall hätte Hummel die 80-m-Marke knacken müssen. Dennoch kam die Weite für seine Verhältnisse einer Sensation gleich.