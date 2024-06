Thiam gewinnt Siebenkampf-Gold - Grimm Elfte

In Rom führt kein Weg an der belgischen Olympiasiegerin Nafissatou Thiam vorbei. Der DLV spielt im Siebenkampf nur eine Nebenrolle.

Olympiasiegerin Nafissatou Thiam hat sich zum dritten Mal in Folge die EM-Krone im Siebenkampf aufgesetzt. Die zweimalige Weltmeisterin aus Belgien dominierte bei den Titelkämpfen in Rom (im LIVETICKER) die Konkurrenz und gewann am Ende mit einem Meisterschaftsrekord von 6848 Punkten - 213 Zähler trennten sie von der zweitplatzierten Französin Auriana Lazraq-Khlass (6635). Thiams Landsfrau Noor Vidts (6596) gewann im Stadio Olimpico Bronze.