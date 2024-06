Weitsprung-Überflieger Tendoglou macht EM-Hattrick perfekt

Schon 2018 und 2022 hatte Miltiadis Tendoglou bei der EM triumphiert. In Rom holt er nun spektakulär den nächsten EM-Titel.

Weitsprung-Olympiasieger Miltiadis Tendoglou hat mit einer spektakulären Flugshow den EM-Hattrick perfekt gemacht. Der griechische Weltmeister gewann im Stadio Olimpico in Rom mit Meisterschaftsrekord von 8,65 m vor dem Italiener Mattia Furlani, der mit 8,38 m einen U20-Weltrekord aufstellte. Bronze ging in einem hochklassigen Wettbewerb an den Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer (8,31).