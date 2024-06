Youngster Steinforth und Sprengel siegen in Ratingen

Zehnkämpfer Steinforth steigert sich am Niederrhein auf starke 8287 Punkte.

Zehnkämpfer Steinforth steigert sich am Niederrhein auf starke 8287 Punkte.

"Für mich ist Ratingen der Saisonhöhepunkt. Ich bin vor zwei Wochen 22 Jahre alt geworden", sagte Steinforth, der wie der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer in den USA studiert: "Noch kommen die Olympischen Spiele zu früh für mich. Aber in zwei Jahren will ich mein volles Potenzial zeigen."