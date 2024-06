Zehnkampf: Kaul braucht berühmten Punch für eine Medaille

Zehnkampf-Titelverteidiger Niklas Kaul benötigt für seinen Traum von einer weiteren EM-Medaille seinen berühmten Schlussspurt am zweiten Wettkampftag. Zur Halbzeit liegt der Mainzer bei den Titelkämpfen im Rom mit 4139 Punkten nur auf Platz 13, Kaul hat seine größten Stärken aber bekanntlich vor allem in den letzten beiden Disziplinen Speerwurf und 1500 m. In Führung nach fünf Disziplinen liegt der Norweger Sander Skotheim (4566).