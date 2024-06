Zehnkampf: Nur noch geringe Medaillenchancen für Kaul

Niklas Kaul besitzt in Rom nur noch geringe Medaillenchancen. Dennoch könnte es der zweitbeste Zehnkampf seiner Karriere werden.

Zehnkampf-Titelverteidiger Niklas Kaul hat trotz seiner großen Stärken im Speerwurf und über die abschließenden 1500 m kaum noch Chancen auf eine EM-Medaille. Der Europameister stellte am Dienstag im Diskuswurf zwar mit 49,89 m eine persönliche Bestleistung auf. Über die 110 m Hürden zum Auftakt des zweiten Wettkampftages blieb er in 14,91 Sekunden aber klar unter seinen Erwartungen. Übersprungene 4,90 m im Stabhochsprung waren solide.

Dennoch steuert Kaul, derzeit Siebter, auf den zweitbesten Zehnkampf seiner Karriere zu. Mit 6747 Punkten steht der Mainzer nach acht von zehn Disziplinen um 65 Zähler besser da als zur identischen Zwischenmarke bei seinem EM-Triumph in München vor zwei Jahren.

In Führung nach acht Disziplinen liegt der Este Johannes Erm mit 7207 Punkten. Den Silberrang hat nach einem nervenaufreibenden Start in den Tag Makenson Gletty (7146) inne. Der Franzose durfte über 110 m Hürden (13,88) zu einem Solo-Lauf antreten, nachdem er durch eine Kameradrohne in seinem eigentlichen Lauf behindert worden war, der 25-Jährige war von einem Fehlstart ausgegangen und zunächst nicht weitergelaufen. Dritter vor der abschließenden Abendsession ist der Norweger Markus Rooth (7096).