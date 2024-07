Sensation! Uralt-Weltrekord geknackt - Leichtathletik-Knall in Paris

Die ukrainische Hochspringerin Yaroslava Mahuchikh hat den 37 Jahre alten Weltrekord im Hochsprung gebrochen! Die Europameisterin sprang am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Paris 2,10 Meter und übertraf damit die Marke der Bulgarin Stefka Kostadinova aus dem WM-Finale 1987 um einen Zentimeter.

„Als ich zu diesem Wettkampf kam, hatte ich das Gefühl, dass ich 2,07 Meter und vielleicht 2,10 Meter springen könnte“, sagte Mahuchikh: „Endlich habe ich die Ukraine in die Geschichte der Weltleichtathletik eingetragen.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Hochsprung: Erst Ukraine-Rekord, dann Weltrekord

Im zweiten Versuch über 2,07 Meter sicherte sich die 22-Jährige den Landesrekord der Ukraine , wähnte sich beinahe in sportlicher Trance und übersprang den Fabel-Weltrekord von 2,10 Meter dann gar im ersten Versuch, beendete den Wettkampf und lief im Stade Charlety im Süden von Paris mit erhobenen Armen los und fiel ihrem Trainerteam in die Arme.

Mahuchikh mit bewegender Geschichte

Mahutschich war im Februar 2022 vor dem russischen Bombardement ihrer Heimatstadt Dnipro geflohen. Auf dem Weg zur Hallen-WM im März 2022 in Belgrad musste sie seine sechstägige Autofahrt auf sich nehmen, holte in der serbischen Hauptstadt mit 2,02 Meter aber Gold. Auch bei der Freiluft-WM 2023 in Budapest holte sie den Titel und reist nun als einer der großen Stars zur den Spielen.