400 m Hürden: Benjamin schlägt Warholm knapp

von SID 12.07.2024 • 21:57 Uhr Zwei Wochen vor Olympia gewinnt der Amerikaner Rai Benjamin über die 400 m Hürden gegen den Norweger Karsten Warholm - es geht allerdings um Hundertstel.

Gut zwei Wochen vor den Olympischen Spielen hat der Amerikaner Rai Benjamin den Kampf der Branchengrößen über die 400 m Hürden eingeläutet. Der 26-Jährige gewann am Freitagabend das Rennen im Rahmen der Diamond League in Monaco und verwies dabei Olympiasieger Karsten Warholm auf Rang zwei. In 46,67 Sekunden schlug er den Norweger um 0,06 Sekunden, Dritter wurde der Brasilianer Alison Dos Santos (47,18).

"Paris wird verrückt", sagte Benjamin, "ich muss dort gewinnen, ich glaube daran." Warholm, Weltrekordler, dreimaliger Welt- und dreimaliger Europameister, schnaufte nach einem "wirklich knappen Rennen" durch: "Ich fühle mich schnell, aber die anderen sind es auch. Wir werden sehen, was kommenden Monat passiert."

Deutscher Starter bleibt unter seinen Möglichkeiten

Die Leichtathletik-Wettbewerbe bei den Sommerspielen in Paris finden vom 1. bis zum 11. August statt. Benjamins Siegerzeit von Freitag kam nicht an seine eigene Weltjahresbestleistung (46,46) und auch nicht an den Diamond-League-Rekord (46,39) heran. Warholms Weltrekord liegt bei 45,94 Sekunden.