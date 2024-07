Internet-Hass: DLV kooperiert mit Generalstaatsanwaltschaft

Nach rassistischen Beleidigungen gegen den deutschen Sprinter Owen Ansah kooperiert der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) künftig mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Das teilte der DLV am Mittwoch mit. Ansah (Hamburger SV) hatte bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig Ende Juni über die 100 Meter in 9,99 Sekunden sensationell die 10-Sekunden-Marke geknackt und war in der Folge Opfer von rassistischen Anfeindungen in den Sozialen Netzwerken geworden.