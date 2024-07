Rassismus gegen Ansah sorgt für Entsetzen: "Wir sind bunt in Deutschland"

Die rassistischen Beleidigungen gegen Sprinter Owen Ansah nach seinem historischen Rekordlauf in den Sozialen Medien lassen Trainer Sebastian Bayer entsetzt und besorgt zurück. „Es ist sehr bedenklich, was sich manche Menschen rausnehmen über Social Media. Dass man auf die Hautfarbe oder die Herkunft reduziert wird, ist ein Riesenproblem“, sagte Bayer im Gespräch mit der ARD: „Wir sind Multi-Kulti, wir sind bunt in Deutschland. Das sollte sich die Gesellschaft hinter die Ohren schreiben und nicht zu sehr in diese rechte Schiene reinrutschen.“