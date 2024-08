Diamond League: Heß springt auf Rang zwei

Nur ein Lokalmatador flog am Freitagabend in der Ewigen Stadt weiter.

Nur ein Lokalmatador flog am Freitagabend in der Ewigen Stadt weiter.

Dreispringer Max Heß ist beim Diamond-League-Meeting in Rom auf Rang zwei gesprungen. Der Chemnitzer erzielte in seinem letzten Versuch seine Tagesbestweite von 17,01 m, mit der er sich nur dem Italiener Andy Diaz Hernandez (17,32 m) geschlagen geben musste. Platz drei ging mit einer Weite von 16,89 m an Almir dos Santos aus Brasilien.