Leichtathletik: Außergewöhnlicher Coup im Zehnkampf

SPORT1 25.08.2024 • 15:51 Uhr Moritz Bartko gewinnt bei den deutschen U20-Meisterschaften im Mehrkampf den Zehnkampf, dabei schafft er ein irres Kunststück. Beim Siebenkampf der Frauen siegt Emma Kaul, die Schwester von Niklas Kaul.

Das gibt es definitiv nicht aller Tage: Moritz Bartko vom SC Potsdam hat den Zehnkampf bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Hannover gewonnen - obwohl er nur in neun Disziplinen punkten konnte. Zu Beginn des zweiten Tages kam der 18-Jährige über die Hürden ins Straucheln und stolperte in die Nachbarbahn, weshalb eine Disqualifikation in der sechsten Disziplin folgte.

„Der Tag hat schrecklich begonnen mit der Disqualifikation“, sagte Bartko, der den Hürdensprint eigentlich auch noch zu seinen stärksten Disziplinen zählt: „Aber alle, die hier waren, meine Eltern und mein Trainer, die haben mich alle so gut aufgefangen.“ So steckte der spätere Sieger den Kopf nicht in den Sand und stellte nach dem Malheur eine Zehnkampf-Bestleistung im Diskuswurf mit 42,25 Metern auf.

„Ab da habe ich gemerkt, dass es doch noch gut laufen kann. Da konnte ich die Gedanken an die Hürden verdrängen“, schilderte Bartko und katapultierte sich mit der nächste Bestleistung im Stabhochsprung (4,80 Metern) auf Platz eins. Exakt 6.882 Punkte sammelte der Potsdamer am Ende. Zweiter wurde Alexander Männel (TV Kalkum-Wittlaer) mit 6.854 Zählern, Rang drei ging an Bastian Piwoski (TSV Bayer 04 Leverkusen) mit 6.748 Punkten.

Kaul siegt im Siebenkampf

Im Siebenkampf der Frauen setzte sich Emma Kaul vom USC Mainz durch. Die jüngere Schwester von Zehnkämpfer Niklas Kaul stand am Samstagabend mit 5.725 Punkten klar vor Leonie Kroter (DJK SG Wasseralfingen; 5.434 Punkten) und Maresa Hense (LG Sempt; 5.290 Punkten). Froh war sie vor allem über den Weitsprung, bei dem sie eine neue Bestleistung von 5,76 Metern aufstellte.

