Leichtathletik: Überraschender Fabellauf lässt Weltrekord wackeln!

Nur ein Läufer in der Geschichte lief die zwei Stadionrunden jemals schneller: Weltrekordler David Rudisha. Mit 1:40:91 Minuten hält der Kenianer die Bestzeit, aufgestellt bei den Olympischen Spielen 2012 in London.

Leichtathletik: Wanyonyi verblüfft auch sich selbst

Hinter Rudisha reiht sich nun Wanyonyi, Vize-Weltmeister in Budapest 2023 und Olympiasieger in Paris 2024, zeitgleich mit Wilson Kipketer ein. Der Däne hatte am 24. August 1997 in Köln die 800 Meter ebenfalls wie jetzt Wanyonyi in 1:41,11 Minuten absolviert. Danach hatte nur Rudisha Kipketer übertrumpfen können.