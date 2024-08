Leichtathletik: Caster Semenya enthüllt in ARD-Interview überraschenden Plan

Die zweimalige Olympiasiegerin Caster Semenya will erste Präsidentin des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics werden. Dies verkündete die 33 Jahre alte Südafrikanerin, die seit Jahren wegen der „Testosteronregel“ juristisch mit dem Weltverband streitet, in einem ARD-Interview. „Ich arbeite an meiner Kandidatur für die Präsidentschaft. Ich fordere gern Leute heraus, die sich nicht um die Rechte von Athleten kümmern“, sagte Semenya.