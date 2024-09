Heß Zweiter in Brüssel - Weber auf Platz drei

Dreispringer Max Heß hat beim Finale der Diamond League in Brüssel den zweiten Platz belegt. Der Chemnitzer erzielte in seinem dritten Versuch seine Tagesbestweite von 17,20 m und musste sich damit nur dem Portugiesen Pedro Pichardo geschlagen geben. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von Paris sicherte sich mit einer Weite von 17,33 m den Sieg in Belgien.

Heß, Siebter bei den Sommerspielen in Frankreich, hatte bereits beim Meeting in Rom Ende August den zweiten Platz erreicht. Olympiasieger Jordan Alejandro Diaz Fortun (Spanien) war in Brüssel nicht am Start.