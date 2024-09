Paukenschlag von Lückenkemper beim ISTAF

Nach Olympia-Bronze mit der Staffel glänzte die 27-Jährige auch bei ihrem Lieblingsmeeting in Berlin.

Sprintstar Gina Lückenkemper (Berlin) hat nach dem Staffel-Bronze von Paris auch beim ISTAF geglänzt. Bei ihrem Lieblingsmeeting im Berliner Olympiastadion gewann die 27-Jährige am Sonntag die 100 m in persönlicher Bestleistung von 10,93 Sekunden. Lückenkempers alte Bestmarke hatte bei 10,95 Sekunden gestanden.

Damit endet eine erfolgreiche Saison für Lückenkemper mit einem Knall, neben der Bronzemedaille in der Olympia-Staffel von Paris hatte die Europameisterin im Einzel über die 100 m das Halbfinale erreicht.

Lisa Mayer und Rebekka Haase (beide Wetzlar), die mit Lückenkemper in Paris Bronze gewonnen hatten, kamen am Sonntag in Berlin auf die Plätze vier und neun. Alexandra Burghardt (Burghausen) hatte ihre Saison bereits beendet.