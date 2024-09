Leichtathletik: Deutschland will Highlight an Land ziehen

Erstmals seit 2009 soll wieder eine Leichtathletik-WM in Deutschland stattfinden. Der DLV schickt die Stadt München ins Rennen.

Erstmals seit 2009 soll wieder eine Leichtathletik-WM in Deutschland stattfinden. Der DLV schickt die Stadt München ins Rennen.

Bald könnte es wieder so weit sein: ein Leichtathletik-Spektakel in Deutschland! Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Wochenende beschlossen hat, wird er sich für die Austragung der Weltmeisterschaft 2029 oder 2031 bewerben.