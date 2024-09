Leidenszeit vorbei: Klosterhalfen gibt Comeback

In Kopenhagen wurde die 27-Jährige Vierte über 5.000 Meter. Ihren letzten Wettkampf hatte die gebürtige Bonnerin am 8. Mai im hessischen Pfungstadt bestritten. Weil Klosterhalfen lange Zeit ein Infekt zu schaffen machte, verpasste sowohl sie ebenso die Europameisterschaften in Rom wie die Olympischen Spiele in Paris.