Olympiasiegerin Ogunleye Zweite beim ISTAF

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (Mannheim) hat bei ihrer ISTAF-Premiere den Sieg verpasst. Beim Meeting im Berliner Olympiastadion kam die 25-Jährige, die bei den Sommerspielen in Paris jüngst sensationell Gold gewonnen hatte, am Sonntag mit 18,65 m auf Rang zwei. Den Sieg sicherte sich Europameisterin Jessica Schilder aus den Niederlanden (19,70 m).

Ogunleye blieb jedoch klar unter den 20,00 m von Paris, auch bei ihrem Wettkampf-Comeback in der Vorwoche im Rahmen des Diamond-League-Meetings in Lausanne hatte sie mit 19,55 m weiter gestoßen. Die übrigen Deutschen Alina Kenzel (Stuttgart/18,13 m) und Katharina Maisch (Erzgebirge/17,87 m) landeten in Berlin auf den Plätzen fünf und sechs.