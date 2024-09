Showdown der Superstars: Duplantis schlägt Warholm über 100 m

Am Vorabend des Diamond-League-Meetings in Zürich setzte sich der Schwede über 100 m gegen den Norweger durch.

Es ging eng zu beim Showdown der Superstars, am Ende hatte Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis im ungewöhnlichen Duell mit Hürden-Gigant Karsten Warholm die Nase vorn. Am Vorabend des Diamond-League-Meetings in Zürich setzte sich der Schwede über 100 m gegen den Norweger durch, eine Zehntelsekunde trennte die beiden Weltrekordler. Duplantis lief 10,37 Sekunden, Warholm 10,47 - persönliche Bestzeit für beide.