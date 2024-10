Historisches Olympia-Gold in München: Legende der DDR-Leichtathletik ist tot

Ehrhardt, geboren als Annelie Jahns in Ohrsleben in Sachsen-Anhalt, war zu DDR-Zeiten eine der besten Hürdensprinterinnen Europas und der Welt: Die Athletin des SC Magdeburg gewann 1971 in Helsinki EM-Silber und 1974 in Rom Gold, dazwischen schrieb sie 1972 in München Leichtathletik-Geschichte.