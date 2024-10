Marathon-Hammer! Kenianerin mit unglaublichem Weltrekord

Marathon-Hammer in Chicago! Die Kenianerin Ruth Chepngetich unterbietet den Weltrekord um über zwei Minuten und durchbricht eine Schallmauer.

Bei ihrem Sieg in 2:09:57 Stunden in Chicago blieb sie knapp zwei Minuten unter der bisherigen Bestmarke, den die Äthiopierin Tigist Assefa 2023 in Berlin aufgestellt hatte (2:11:53 Stunden).