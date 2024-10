"Vernunft hat gesiegt": Leichtathletik-Star beendet Karriere

2018 hatte der gebürtige Heidelberger in Berlin EM-Silber hinter Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) gewonnen, im gleichen Jahr stellte er mit 92,06 m seine persönliche Bestleistung auf und triumphierte in der Diamond League. 2018 und 2019 krönte er sich zum deutschen Meister, 2022 reichte es noch zu Platz drei. "All die Jahre im Leistungssport mit all diesen Höhen und Tiefen prägen einen schon. Das streift man nicht einfach so ab wie ein Trikot", sagte Hofmann.