Alica Schmidt: So gehe ich mein neues Abenteuer an

Alica Schmidt wagt sich an eine neue Herausforderung. Kürzlich kündigte die 26-Jährige auf Instagram an, dass sie statt die 400 Meter künftig die doppelte Strecke laufen werde .

Über 400 Meter war sie in den vergangenen Jahren etwas auf der Stelle getreten, nun will sie also über 800 Meter den Versuch wagen, näher an die internationale Spitze heranzulaufen.