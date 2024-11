Deutscher Olympia-Star als Gladiator!

SPORT1 11.11.2024 • 15:10 Uhr Im normalen Leben rockt Zehnkämpfer Leo Neugebauer die Leichtathletik-Stadien. Für einen Tag schlüpfte der Olympia-Held von Paris jetzt in die Rolle eines antiken Helden.

Der Spielfilm „Gladiator“ begeisterte vor 24 Jahren Millionen von Zuschauern. Ab sofort dürfen sich die Fans des großen Kinos auf die Premiere des zweiten Teils freuen. Am Donnerstag, den 14. November startet der Film in den Kinos.

Zur Deutschland-Premiere in Berlin versammelte sich am Sonntagabend viel Prominenz, darunter auch Deutschlands bester Zehnkämpfer, Leo Neugebauer. Dem Silbermedaillengewinner von Paris wurde dabei eine besondere Ehre zuteil. Der Leichtathletik-Star zog verkleidet als Gladiator über den Breitscheidplatz, gefolgt von etwa 100 weiteren Männer in Kampf-Uniform.

Der 24-Jährige war extra aus Austin (USA) in die deutsche Hauptstadt gereist, um als Stargast an der Deutschland-Premiere von „GLADIATOR II“ teilzunehmen. Neugebauer, der mit 8961 Punkten den deutschen Rekord im Zehnkampf hält, trainiert seit Jahren in den USA und schloss dort zuletzt auch ein Wirtschaftsstudium ab.

Zehnkämpfer Neugebauer kann sich Schauspiel-Karriere vorstellen

Neugebauer fühlte sich in seiner Rolle laut Bild sichtlich wohl und scheint auch einer Schauspiel-Karriere nicht abgeneigt zu sein. „Mir haben einige Menschen gesagt, dass ich ein guter Schauspieler sein könnte. Für die Zukunft könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen“, erklärte der Leichtathletik-Star.

So gäbe es zumindest große Parallelen zischen einem Gladiator und einem Zehnkämpfer. „Als Zehnkämpfer musst du vielseitig sein und in allen Disziplinen gut sein. Ein Gladiator muss wie in dem Film auch mit verschiedenen Situationen auskommen“, erklärte er auch Nachfrage der Bild.