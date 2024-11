Für Olympiasiegerin Ogunleye: ISTAF-Meetings mit Kugelstoßen

SID 07.11.2024 • 12:57 Uhr Die Mannheimerin startet im Februar in Düsseldorf und Berlin.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye erhält bei den ISTAF-INDOOR-Meetings eine Bühne. Die Spezialdisziplin der 26 Jahre alten Mannheimerin wurde für die Veranstaltungen in Düsseldorf am 9. Februar und Berlin am 14. Februar ins Programm gehoben. Dies teilten die Veranstalter am Donnerstag gemeinsam mit Ogunleye mit.

"Super, dass unsere Disziplin eine so große Bühne bekommt. Ich freue mich riesig darauf, mit den Mädels in Düsseldorf und in Berlin zu zeigen, wie faszinierend Kugelstoßen ist", sagte Ogunleye.