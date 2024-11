Marathon: Chepkirui und Nageeye gewinnen in New York

Der Niederländer Abdi Nageeye und Sheila Chepkirui aus Kenia haben für überraschende Siege beim Marathon in New York gesorgt. Nageeye, Olympia-Zweiter von 2021, setzte sich beim letzten der sechs Marathon-Majors der Saison am Sonntag in 2:07:39 Stunden durch. Für den 35-Jährigen war es nach Rang drei im Jahr 2022 der erste Triumph im Big Apple und der erste große Sieg überhaupt.