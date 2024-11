Leichtathletik: Mihambo trifft ISTAF-Entscheidung

Deutschlands Weitsprung-Königin Malaika Mihambo startet in der kommenden Hallen-Saison wieder bei beiden ISTAF-Meetings. Die Europameisterin gab ihre Startzusage sowohl für den Wettkampf in Düsseldorf (9. Februar) als auch für Berlin fünf Tage später. Das gab der Veranstalter am Freitag bekannt.