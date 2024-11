Paukenschlag! Olympia-Rebellen vereint

Jean Paul Bredau hat einen neuen Verein gefunden. Der deutsche 400-Meter -Meister wechselt vom SC Potsdam zum VfL Wolfsburg, wo er künftig gemeinsam mit seiner Freundin Luna Bulmahn antritt. Den Wechsel gab der Verein am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt.

„Luna hat geschwärmt, welch ein großartiger Unterstützer der Verein nicht nur auf, sondern auch außerhalb der Laufbahn ist“, erklärte Bredau. Ein weiterer Grund für den Wechsel: „Da wir außerdem einen gemeinsamen Verein in Niedersachsen finden wollten, war Wolfsburg der logische Schlusspunkt.“

Neustart in der Heimat

Beide unterschrieben Verträge bis 2027 und werden in der kommenden Saison für die Grün-Weißen antreten. Trainiert wird das Duo in Bulmahns Heimat Hannover unter Landestrainer Marco Anton.

Das Sprinter-Paar hat eine bewegte Zeit hinter sich: Bulmahn, die seit zwei Jahren für den VfL startet, zog im letzten Herbst nach Potsdam, um mit Bredau zusammenzuleben. Doch nach internen Spannungen und dem Ende der Zusammenarbeit mit ihrem früheren Bundestrainer entschieden sie sich für eine Rückkehr nach Hannover. „Seit ich 15 Jahre alt bin, trainiere ich in Hannover, kenne alle Trainer, Mitarbeiter und fühle mich wirklich sehr zu Hause. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder zurück bin und Paul mitgenommen habe“, erklärte die 25-Jährige.

Während die Hallensaison ausgelassen wird, liegt der Fokus auf den deutschen Meisterschaften und der WM in Tokio 2025. „Trotz der Umstände wollen wir nächstes Jahr international starten. Ich glaube, das sieht der DLV so, und das sehen wir so“, betonte Bredau.

Staffel-Zoff bei Olympia

Die beiden gerieten während der Olympischen Spiele in die Schlagzeilen, als Buhlmahn öffentlich kritisierte, dass sie trotz schnellerer Zeiten als die Berliner Konkurrentin Alica Schmidt nicht für die Mixed-Staffel nominiert wurde. Ihr Unmut, geteilt auf Instagram, und Bredaus unterstützende Aussagen in einem TV-Interview sorgten für Spannungen im DLV .

Jetzt blicken sie nach vorn: Für den VfL Wolfsburg soll es sowohl in Einzelrennen als auch in der Mixed-Staffel erfolgreich werden. „Wir haben uns vorgenommen, zusammen deutsche Meisterschaftstitel zum VfL Wolfsburg zu holen, zusammen im grünen Trikot auf der Laufbahn zu stehen und den VfL zu repräsentieren“, so Bulmahn.