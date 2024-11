Trauer um TV-Legende Dieter Adler

Trauer um Dieter Adler! Die Moderatoren-Legende ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Der NDR gab bekannt, dass Adler in der Nacht von Freitag auf Samstag gestorben sei.

Wie er einst im Gespräch mit Leichtathletik.de berichtete, waren sein berufliches Highlight die Olympischen Spiele 2000 in Sydney: „Die Menschen in diesem Viel-Nationen-Staat waren unglaublich freundlich und herzlich. Und dann natürlich die Wettkämpfe. Besonders bewegend war der Lauf von Cathy Freeman, die für ihr Volk, die Aborigines in Australien, den Olympiasieg wollte und erreichte.“