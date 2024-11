Weltklasse als Ziel! DLV-Star verkündet Wechsel

Um den Sprung in die Weltklasse zu schaffen, wechselt Robert Farken in die USA. Sein neuer Coach hat bereits einige Spitzenläufer unter seinen Fittichen.

Auf seinem geplanten Weg in die Weltspitze hat Robert Farken einen ganz besonderen Wechsel vollzogen.

Der derzeit beste deutsche Mittelstreckenläufer schließt sich dem US-amerikanischen Erfolgstrainer Dathan Ritzenhein in Boulder (Colorado) an, der eine ganze Reihe an Weltklasseläufer, wie Hellen Obiri (KEN) oder Yared Nuguse (USA), unter seinen Fittichen hat.