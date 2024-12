Diskus-Olympiasiegerin Wyludda gestorben

Diskus-Olympiasiegerin Ilke Wyludda ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Das bestätigte Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, dem SID. Die zweimalige Europameisterin, die nach einer Bein-Amputation auch im Behindertensport große Erfolge gefeiert hatte, verstarb am Sonntag in Halle/Saale.

Wyludda, 1996 Goldmedaillen-Gewinnerin in Atlanta und 2000 in Sydney noch einmal Siebte, war schon in ihrer Karriere als Diskuswerferin 15-mal operiert worden. Nach insgesamt vier Blutvergiftungen mussten der Medizinerin aus Halle an der Saale 2010 zunächst der Unterschenkel und dann ein weiteres Stück des rechten Beines amputiert werden musste.