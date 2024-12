Fitwi stellt deutschen Marathon-Rekord auf

Der 15. der Olympischen Spiele von Paris ist in 2:04:56 Stunden einen Wimpernschlag schneller als Amanal Petros 2023 in Berlin.

Samuel Fitwi hat in Valencia den deutschen Marathon-Rekord um zwei Sekunden verbessert. Der 15. der Olympischen Spiele von Paris war in 2:04:56 Stunden einen Wimpernschlag schneller als Amanal Petros 2023 in Berlin. Seine eigene Bestzeit unterbot der 28 Jahre alte Fitwi gleich um eineinhalb Minuten.