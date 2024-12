Deutscher Leichtathletik-Star zieht Schlussstrich

Die 34-Jährige wurde 14-mal deutsche Meisterin, belegte bei den Sommerspielen 2016 in Rio den siebten und 2021 in Tokio den zehnten Platz (jeweils 1,93 m). Zudem wurde Jungfleisch 2017 in London WM-Vierte und holte 2018 in Berlin EM-Bronze.