System "gescheitert": DLV reagiert empört auf Mittelkürzung

Die deutsche Leichtathletik muss auf viel Geld verzichten - und stellt die Olympiaziele 2028 in Frage.

Die deutsche Leichtathletik muss auf viel Geld verzichten - und stellt die Olympiaziele 2028 in Frage.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband muss im kommenden Jahr auf Fördergelder in Millionenhöhe verzichten und hat nach dem Bescheid durch das Bundesinnenministerium scharfe Kritik an der Vergabepraxis geübt. In einer Reaktion gegenüber dem Sport-Informations-Dienst (SID) erklärte der DLV das System für „gescheitert“, die Medaillenziele der deutschen Leichtathletik für die kommenden Olympischen Spiele müssten damit angepasst werden.