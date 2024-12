Wegen Manipulation! Vizeweltmeister Katir erneut gesperrt

Da diese nicht zusätzlich, sondern parallel läuft, ist der ursprünglich bis Februar 2026 gesperrte Vize-Weltmeister über 5000 m damit nun bis Februar 2028 aus dem Verkehr gezogen worden. Dies teilte die AIU am Freitag mit.

Katir legte gefälschte Dokumente vor

Katir hatte wegen seiner Sperre die Olympischen Spiele in Paris verpasst. 2022 war der gebürtige Marokkaner in Eugene WM-Dritter über 1500 m geworden, ein Jahr später verpasste er den 5000-m-Titel bei der WM in Budapest als Zweiter hinter dem Norweger Jakob Ingebrigtsen nur um 14 Hundertstel.